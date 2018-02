El Citylift Girona rep el Caldes a Palau i el Palafrugell el Reus

Després de l'empat del passat cap de setmana a la pista del Vic (3-3), el Citylift Girona continua quart amb només un punt de marge sobre el Noia abans de rebre aquest vespre el Caldes a Palau-sacosta (20.00). A la mateixa hora, el Corredor Mató Palafrugell rep a un dels tres grans de la categoria, Reus, tercer classificat amb 42 punts, en el final d'un duríssim tram de calendari per a l'equip entrenat per Xavi García Balda que ha encadenat Barça, Liceo i Reus. De moment, sense cap aconseguir sumar cap punt. Finalment,el tercer equip gironí de l'OK Lliga, el Lloret Vila Esportiva, no juga fins demà al migdia (12.30) a la pista del Noia Freixanet, justament l'equip que pressiona el Girona pel quart lloc.