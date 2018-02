El patinatge gironí tindrà àmplia representació al campionat català

El patinatge gironí tindrà una gran presència aquest cap de setmana al campionat de Catalunya de grups de xou que es disputarà al pavelló olímpic de Reus. Una dotzena de clubs de la demarcació, entre els quals hi ha el CPA Girona i el CPA Olot, favorits en grups grans, el PA Maçanet, que opta al títol en grups petits, i el CP Bescanó, que aspira a l'èxit en la categoria juvenil, mobilitzaran més d'un centenar de patinadors. L'objectiu és obtenir una plaça al campionat d'Espanya, la següent aturada de la temporada, on es posaran en joc els bitllets per a l'Europeu.

El campionat català es disputa en dos dies. Dissabte competiran els grups grans i els quartets, i l'endemà ho faran els juvenils i els grups petits. Totes les mirades, en el primer dia de competició, tornaran a estar posades en la pugna entre el CPA Olot i el CPA Girona en grups grans, vigents campió i subcampió del món, i que en el provincial disputat el mes passat a Fontajau van tornar a quedar primer i segon. L'equip garrotxí presenta el disc Sense opcions, mentre que el gironí defensa la coreografia Soc aquí. Completaran la presència gironina en aquesta categoria el PA Figueres amb La reina dels dracs i l'AE Fornells amb Provoca'm, en el que serà l'estrena d'aquest club en un campionat català.

També debutarà en aquest campionat el Bisbalenc, en grups petits, en el programa de diumenge. L'equip entrenat per Dolors Xargay presenta Cosits. Aquesta és la categoria amb més representació gironina, cinc equips. També hi seran el PA Figueres ( La dansa de la pluja), el CP Ripoll ( Vull riure amb tu), el FD Cassanenc ( La mar dels filibusters) i el PA Maçanet ( Rat lab) , campió de Girona amb un espectacular muntatge que opta a revalidar el títol català que ja es va endur l'any passat. El grup dirigit per Sandra Casadevall va ser la gran sorpresa de la temporada passada, guanyant els campionats de Girona, Catalunya i Espanya i guanyant la plata al Mundial.

Un altre dels equips gironins que surten favorits en la seva categoria és el CP Bescanó en juvenils. Aquest any presenten la coreografia Atrapats, que va imposar-se al campionat de Girona. El CP Bescanó va ser bronze a l'Europeu de 2017. En juvenil també hi competiran CP Hostalric ( L'art de sorprendre), CPA Olot ( Deixa't portar) i CP Celrà ( Malifeta). En quartets el patinatge gironí hi tindrà tres equips: el Guixolenc, vigent campió provincial amb Robant l'essència, el CPA Girona ( Desconnecta) i el CP Celrà ( Bocins de vida).