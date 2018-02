Farrerons (Bordils) és operat del genoll i ja pensa en la temporada que ve

Veure els companys entrenar-se, observar des de la graderia com l'equip competeix i lluita en cada partit i no poder estar al seu costat és quelcom molt dur per a qualsevol esportista. Aquest és el cas de Gerard Farrerons, al qual les lesions estan martiritzant aquestsa temporada. Carregat de paciència i amb una gran fortalesa mental, el jugador del Bordils va ser intervingut ahir d'un trencament al lligament lateral intern del genoll. Una lesió que es va fer a principis de desembre i de la qual no va poder ser operat fins ahir. La recuperació serà dura, ja que a Farrerons l'esperen sis mesos per endavant de treball feixuc perquè el genoll torni a ser el que era. Tot i això, la bona dinàmica de resultats que ha agafat l'equip les darreres setmanes l'ajuden a passar més bé el mal tràngol. «El pitjor de tot és no poder ajudar i haver-ho de viure des de fora. Sobretot quan no anaven bé les coses. Ara sembla que la cosa ha engegat i esperem que continuï bé», assegura Farrerons des de l'hospital.

El jugador del Bordils va començar amb mal peu el curs amb un problema al genoll durant la pretemporada que li va impedir iniciar el curs de Divisió d'Honor Plata. No va poder reaparèixer fins al primer cap de setmana de desembre en el partit a casa contra l'Alcobendas, en què el genoll li va fer crec. «Quan em vaig lesionar ja sabíem que pràcticament era lesió de lligaments i ho vaig anar acceptant fins que les proves ho van confirmar», recorda. Farrerons, tanmateix, no es resigna i malgrat tenir assumit que la temporada 2017-18 l'ha perduda, ja mira més enllà. «Encara no m'han explicat els terminis de recuperació però tinc clar que vull ser a l'agost amb l'equip per començar la pretemporada», assegura el gironí, que confia plenament que l'equip aconseguirà l'objectiu. «Tinc tota la confiança en els meus companys. Tot just comencem la segona volta i encara queda molt, però ens en sortirem», diu.

Les lesions han estat una de les xacres del Bordils aquesta temporada. Pràcticament Sergi Catarain no ha pogut comptar mai amb la plantilla al complet per culpa dels problemes físics. En aquest sentit, un altre bordilenc, Karl Bogo, també ha patit la mateixa lesió que Farrerons. Bogo se la va fer en el partit de Copa del Rei amb el Guadalajara al Blanc-i-Verd i ara fa menys d'un mes que va ser intervingut. A més a més, Marc Prat encara no ha fet net de la ruptura als isquiotibials amb afectació al tendó i encara en tindrà per alguns dies més abans no pugui reaparèixer.