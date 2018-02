Marc Nierga i Juanto Ortuño posaran a prova la solidesa del Llagostera a casa

Després d'encaixar la primera derrota d'aquest 2018 el passat cap de setmana a València (1-0 contra el Mestalla), el Llagostera rep aquesta tarda un dels candidats a lluita per l'ascens: el Lleida Esportiu (16.30). «Veig als jugadors amb moltes ganes d'afrontar el partit contra un equip que és dels millors de la segona volta i que arriba en un moment crucial per veure si es posen dins el play off o no», avisa Oscar Álvarez que espera que els lleidatans tinguin problemes per adaptar-se a les dimensions del Municipal. «Pot ser una mica el seu punt feble, adaptar-se a les condicions i al tipus de joc, però té jugadors molt importants com Juanto, exjugador nostre, que sembla que ha recuperat el gol», diu Álvarez sobre el germà petit dels Ortuño que pot fer parella de davanters avui al Lleida amb el garrotxí Marc Nierga.

Pitu Comadevall és l'única baixa del Llagotera, està en la recta final de la recuperació, i el Lleida no podrà comptar amb el sancionat Trilles.