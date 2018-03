Gemma Frigola guanya la Pujada a peu als Àngels amb només tretze anys

L'any passat, la jove atleta del GEiEG Gemma Frigola va acabar en segon lloc la històrica Pujada a peu als Àngels que organitza el seu club. Un minut i mig la va separar de la llavors guanyadora Núria Guàrdia. Ahir, en canvi, en l'edició que feia cinquanta-cinc de la clàssica cita, Frigola va aconseguir la victòria amb un temps de 46:49, superant Jenny Arasil (50:12) i Anna Güell (50:20). Fins aquí, tot normal menys perquè Gemma Frigola només té tretze anys. En farà catorze aquesta setmana. Frigola, que l'any passat també va guanyar la Cursa Popular Ciutat de Girona en categoria absoluta, va córrer ahir a la pujada als Àngels amb molt poc temps per descansar perquè el dia abans, dissabte, havia corregut a Sabadell el Campionat d'Espanya sub-16 en pista coberta: onzena en els 3.000 metres contra noies més grans.

Gemma Frigola es va emportar la victòria amb tres minuts i mig de marge, unes diferències que no es van veure en la prova masculina, on quatre corredors van lluitar des del principi per guanyar. El garrotxí del Terra de Volcans Quim Costa es va imposar amb un temps de 38:40, superant en un final molt ajustat Jordi Rabionet (38:43), Jaume Cornellà (38:49) i l'exolímpic Josep Lluís Blanco, que va ser quart amb 39 minuts exactes després de prop de nou quilòmetres de pujada.

Les victòries de Gemma Frigola i Quim Costa van ser el reflex de la part més competitiva de la Pujada a peu als Àngels que, però, va tenir la seva habitual vessant social amb molta gent pujant corrent sense la pressió de la marca o caminant. Aquest any, per primer cop, la pujada també va incloure una «caminada» inclusiva de poc més de dos quilòmetres des de la pista forestal que porta a Montnegre fins a l'inici de les escales del santuari dels Àngels.