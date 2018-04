L'enèsima final per al Llagostera

De final en final. Així es com ha passat «desgraciadament» els darrers mesos de competició el Llagostera. Diumenge passat, l'equip va guanyar el transcendental duel contra l'Atlètic Balears al Municipal (1-0) i va agafar un oxigen d'allò més preuat a aquestes altures de temporada. Una jornada rodona va ser per als d'Òscar Álvarez que, a més a més, van veure com tots els rivals directes perdien. «L'important era guanyar, ja que això feia que ells no sumessin i a més a més ens posàvem l' average a favor. La jornada va ser rodona però això no ens pot confondre», destaca el tècnic. I és que amb només tres partits per acabar la temporada, Álvarez té clar que «tot és molt renyit i en qualsevol moment es pot girar la truita altre cop». En aquest sentit, els gironins disputen demà (18.00) una nova final tant o més important que la de la setmana passada. L'escenari és aquest cop Morvedre i el rival un Atlètic Saguntí que s'està desinflant com un globus després de sumar només 5 punts dels últims 39 possibles. Els valencians tenen només un punt menys (39) que el Llagostera (40) i ocupen la plaça de play-off de descens.

No es refia Òscar Álvarez del mal moment del Saguntí ja que l'ha analitzat i no troba que «faci res gaire pitjor del que el va dur a fer una primera volta notable». L'exjugador considera el duel d'una «importància vital». «Guanyant faríem un pas molt i molt important, empatant faríem que ells no sumessin més que nosaltres i perdent estaríem a mercè de la resta de rivals», analitza. El tècnic, tanmateix, no és gaire partidari de fer números i mirar al voltant de quants punts pot situar-se la salvació. «És molt fàcil. Si sumem 9 punts estarem salvats», diu tot afegint que «l'important és el partit de Sagunt on hem de sortir victoriosos per estar més tranquils». En aquest sentit, Álvarez també s'estima més no mirar gaire la classificació. I és que no vol que ningú es confongui veient el Llagostera fora del perill després de moltes jornades enfangat. «No hi ha res fet. Guanyar el Balears va ser un cop important, però no pas definitiu».

Pel que fa al partit, els llagosterencs tindran les sensibles baixes per sanció de Lucas Viale i Toni Gabarre, homes molt importants a l'esquema del tècnic. «Els trobarem a faltar però en sortiran dos més que ens ajudaran i ho faran igual de bé», deia el tècnic, que està pendent de l'estat físic de Pitu Comadevall. Colorado i Maymí estan descartats per lesió. Mentrestant, l'Atlètic Saguntí ha decretat el partit de portes obertes en un intent que hi hagi una bona entrada al Nou Camp de Morvedre. Álvarez hi resta importància i ho troba normal. «Tots els equips en situacions així fan crides a l'afició. Nosaltres hem de ser forts. Sabem on anem. És un lloc ja de per si calent amb una afició entregada. Tot i això, el partit es juga a la gespa, no a fora», deia el tècnic que avisa del perill de l'exblaugrana Nuha, o d'Esteve, entre d'altres.