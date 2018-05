Dos dies més tard La derrota final a Badalona

«Ara els hem passat la pilota a ells. Hem d'anar a Badalona sense por i intentar arribar a l'últim quart amb possibilitats», explicava Víctor Sada després de la victòria a Fontajau sobre la possibilitat de guanyar el tercer partit a la pista del Joventut, que hauria portat aquell equip, tot i que el club estava agonitzant des del punt de vista econòmic, on no havia arribat mai el CB Girona: a les semifinals de l'ACB. Però no va poder ser. El 20 de maig del 2018, l'Akasvayu va caure a la pista de la Penya per 86-76 tot i una nova actuació brillant de Marc Gasol, 23 punts i 8 rebots, liderant un equip que feia molts mesos que tenia problemes per cobrar i veient com el projecte de Josep Amat s'ensorrava per manca de viabilitat econòmica. Si el del 18 de maig va ser el darrer partit ACB a Girona, aquell de dos dies més tard va ser l'últim de la història del CB Girona.