Shakira i Piqué estrenen dècada: compleixen 40 i 30 anys

El 2 de febrer és sens dubte un dels dies més especials per a la família Piqué-Mebarak: tant Shakira com Piqué compleixen un any més. Sens dubte, un dia d'allò més assenyalat en el seu calendari, però aquest... una mica més.



Aquest dijous la parella dóna el tret de sortida per entrar junts en una nova dècada. La dels 40 per Shakira i la dels 30 per a Gerard. Una bonica casualitat amb deu anys de diferència que no ha suposat un impediment per ser una de les parelles més consolidades del panorama nacional.



La cantant i el futbolista iniciaven el seu romanç el 2010, i des de llavors ho fan tot junts. Però sens dubte, el seu major premi són els seus dos fills, Milan, de 4 anys, i el petit Sasha, de dos.



La parella deixa enrere un any complicat. I és que els seus petits han tingut alguns problemes de salut que han tingut als seus pares preocupats. Fa uns mesos preocupava la salut de Sasha, i fa uns dies era Milan amb el qual havien d'acudir en plena nit a una clínica sanitària. No obstant això, malgrat totes aquestes preocupacions, enguany Shakira i Piqué han acumulat èxits professionals. La cantant rebia dos guardons a la gala de Els40 al Palau Sant Jordi de Barcelona.



Després era Piqué el premiat com a millor jugador català de la temporada. I en totes dues ocasions, la família ens regalava moments d'allò més tendres. Esperem que Shakira i Piqué celebren amb magnificència aquest aniversari per partida doble i que ho gaudeixin en família.