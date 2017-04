Els ossos es comuniquen a través de l'olor dels peus

Els ossos es comuniquen mitjançant els peus i en concret ho fan a través de les secrecions emanades per les glàndules situades a la planta de les seves extremitats, transmetent informació precisa sobre el pas de cada individu per una zona. Aquesta és la principal conclusió d'una investigació que publica la revista Scientific Reports, que signen, entre altres, investigadors del Consell Superior d'investigacions Científiques (CSIC).



«Encara que sabíem des de fa temps que els ossos realitzaven una mena de «ball» estrenyent amb força les seves mans i peus contra el terra, desconeixíem la finalitat amb què ho feien», detalla Eloy Revilla, investigador del CSIC a l'Estació Biològica de Doñana. «Ara –apunta– hem descobert que aquest comportament, que havia passat desapercebut per a la comunitat científica, està relacionat amb la comunicació química entre individus».



Els experts van identificar aquesta «dansa» mitjançant l'observació de gravacions d'ossos bruns a la serralada Cantàbrica (vessant asturiana) i per confirmar la seva hipòtesi van realitzar anàlisis histològics i bioquímics –de la pell– i de comportament. Les dades han demostrat la presència de glàndules sudorípares i sebàcies especialitzades en el palmell de les seves mans i peus, informa el CSIC en una nota.



Aquestes glàndules segreguen 26 compostos químics específics, sis d'ells exclusius dels mascles, que els ossos utilitzen activament per transmetre informació sobre la seva presència als altres individus. Revilla va explicar ahir a Efe que hi ha evidència que els ossos polars també fan servir aquest tipus de comunicació; és molt probable que estigui present en tots.



Agnieszka Sergiel, membre de loequip polonès que participa en l'estudi, explica que els ossos són animals que passen la major part del temps sols, però comparteixen espai amb altres individus. Necessiten saber si hi ha congèneres al seu territori, si hi ha mascles rivals, altres exemplars amb qui aparellar-se o saber si algun mascle pot suposar una amenaça per a les seves cries, subratlla aquesta científica.