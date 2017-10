Part del projecte que ha guanyat Nobel de Física es va calcular a Barcelona

El superordinador MareNostrum de Barcelona, el tercer més potent d'Europa, ha destinat 20 milions d'hores de càlcul al projecte que ha guanyat el Nobel de Física. Segons va informar ahir el Barcelona Supercomputing Center - Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS) des de 2015, el projecte Ligo, premiat per haver detectat les ones gravitacionals predites per Albert Einstein, ha estat utilitzant el MareNostrum a través del doctor Sascha Husa, professor de Física Teòrica de la Universitat dels Illes Balears (UIB) i membre del projecte.

Husa va explicar que el projecte ha estudiat «els senyals de les ones gravitacionals creades quan dos forats negres topen, els esdeveniments més violents de l'univers». «La meva feina particular és resoldre equacions i calcular, amb càlculs molt grans, com es veuen aquestes ones, quins són els senyals que emeten, perquè Ligo pugui comparar les meves prediccions amb les dades que els arriben i trobar quins sistemes han creat aquests senyals», ha detallat l'investigador.

Per fer aquests càlculs, els científics han hagut d'utilitzar màquines molt potents, com el superordinador MareNostrum. Aquest superordinador, capaç de fer 11.100 bilions d'operacions per segon, «és la meva màquina habitual, em connecto a ell gairebé cada dia i la importància del MareNostrum per al nostre treball és fàcil d'explicar: sense ell no podríem fer el tipus de treball que fem, hauríem de canviar la direcció de la nostra investigació», ha afirmat l'investigador.