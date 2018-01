Una densa boira afecta bona part d'Irlanda i del Regne Unit

Els ciutadans de bona part del Regne Unit i d'Irlanda es van veure afectats ahir per una densa boira que, durant gairebé tota la jornada, va causar complicacions en tasques quotidianes com caminar, conduir o travessar un pas de vianants. La visibilitat va ser quasi nul·la en localitats de l'oest d'Anglaterra, l'est de Gal·les i Irlanda del Nord. Aquesta situació va obligar els serveis meteorològics del país a activar una alerta per risc i a recomanar a la ciutadania que evités l'ús dels vehicles, entre d'altres.