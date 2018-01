Mor als 46 anys Dolores O'Riordan, la cantant de The Cranberries

La cantant irlandesa Dolores O'Riordan, vocalista del grup The Cranberries, va morir ahir de forma sobtada als 46 anys, mentre es trobava a Londres durant un sessió de gravació, segons va confirmar el seu publicista a la televisió pública d'Irlanda. La notícia va causar un fort impacte entre els seus milers de seguidors, que no van dubtar a mostrar la seva tristesa per la pèrdua d'una de les veus més carismàtiques de la música pop de principis dels anys noranta, quan la seva banda va llançar temes tan emblemàtics com Zombie i Ode To My Family, ambdós inclosos a No Need to Argue, el segon treball discogràfic de la formació fundada el 1989 a la població irlandesa de Limerick.

Per ara no s'han donat a conèixer més detalls sobre la seva mort sobtada, malgrat que O'Riordan arrossegava alguns problemes de salut que ja havien obligat a cancel·lar alguns concerts. Sense anar més lluny, el maig de l'any passat la banda va anul·lar diverses actuacions previstes a Europa, en una gira que els havia de portar a Barcelona i Madrid, pels forts dolors a l'espatlla de la vocalista. Aquests problemes mèdics també van fer suspendre l'actuació que la banda tenia previst fer el mes d'agost a Cambrils.

La cantant havia estat diagnosticada de síndrome bipolar, motiu pel qual havia arribat a protagonitzar alguns incidents amb la policia, sent arrestada i multada pels mateixos.



Una infantesa traumàtica

Si bé sempre va explicar que va fer els primers passos en el món de música quan era tot just una nena de 7 anys, Dolores O'Riordan va confessar el 2015, en una entrevista concedida al diari britànic Sunday Independent, que la seva infantesa va ser traumàtica i que va ser víctima d'abusos sexuals. Segons va explicar, entre els 8 i els 12 anys, va patir abusos per part d'un veí de la urbanització en la qual residia amb la seva família, a la localitat de Limerick.

Dolores O'Riordan es va unir a The Cranberries l'any 1990, quan tot just tenia 19 anys. La gran acollida que va tenir el disc No Need To Argue, i especialment el tema Zombie -un al·legat contra la violència que en aquells anys encara sacsejava Irlanda- van situar la formació en la primera línia del pop-rock europeu. Al llarg de la dècada dels noranta, la banda va arribar a vendre més de 40 milions de discos arreu del món.

Després d'alguns problemes interns, la banda va anunciar que se separava indefinidament el 2004. O'Riordan va començar llavors una carrera en solitari, arribant a llançar els àlbums Are You Listening? (2007) i No Baggage (2009). No obstant això, el 2012 la banda va reunir-se novament per una nova gira i llançar el treball Roses. Després d'un llarg silenci, l'abril de l'any passat va sortir al mercat Something Else, un treball en la qual el grup versionava en acústic els seus grans èxits.