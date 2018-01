El responsable de la compra de les obres de Sixena defensa que van «salvar-les»

El director general de Patrimoni Artístic i Cultural de la Generalitat que va comprar les 44 obres de Sixena que fins al passat 11 de desembre estaven al Museu de Lleida, Jordi Bonet, ha assegurat que les van adquirir per «salvar-les» i ha recriminat a l'Aragó que ara «no s'hi val a canviar la realitat i dir que les vam usurpar».

En una entrevista, Bonet lamenta que als qui al seu dia els hauria tocat conservar el patrimoni, és a dir el govern d'Aragó, no van mostrar interès en comprar els obres amb «l'excusa que no tenien diners». Així mateix, remarca que la Generalitat va pagar a les monges el que se'ls va demanar, 10 milions de pessetes, «sense regatejar res» i amb prèvia autorització del govern de l'Aragó. De fet, segons el màxim responsable del patrimoni cultural entre els anys 1981 i el 1984, la Generalitat es va posar en contacte dues vegades amb el govern d'Aragó: la primera, per advertir-los que se n'havien de fer càrrec, i la segona, per avisar que si no se'n feia càrrec el Govern Aragonès, les compraria la Generalitat.

Bonet defensa que ho van fer amb el doble objectiu de protegir un conjunt artístic que es podia veure disgregat per mig món i perquè la comunitat de religioses necessitava diners per finançar el monestir que s'estaven construint a Valldoreix.