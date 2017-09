El Girona s´entrena a Riudarenes sense Bounou, Planas, Timor i Haug, lesionats

Sota la pluja que va caure a Riudarenes es va entrenar ahir al matí el Girona, per seguir preparant la cita de demà a la tarda (16.15 hores) a Montilivi contra el Sevilla d'Eduardo Berizzo. Machín va comptar amb tots els seus efectius disponibles tret de tres jugadors de la primera plantilla: Timor, Bounou i Planas. Mentre que el primer està totalment descartat per aquesta propera jornada, els dos següents són dubte. Timor es va fer mal el passat 8 d'agost, quan encara era jugador del Leganés. Pateix una lesió en un dit del peu dret i es continua recuperant. La intenció del cos tècnic i dels serveis mèdics és intentar que el migcampista trepitgi la gespa i comenci a córrer la setmana vinent, de manera que no s'espera que estigui a punt per jugar fins d'aquí a uns partits. Ahir, un dia més, va treballar al marge, de la mà dels fisioterapeutes per seguir amb el seu procés de recuperació. Bounou i Planas, en canví, sí que podrien entrar a la convocatòria per rebre el Sevilla, tot i que ahir no es van exercitar i caldrà veure si avui ho fan a Montilivi. El porter va descansar per precaució després de patir un cop al peu. En cas de no arribar a temps, i amb José Aurelio Suárez lesionat de l'espatlla, caldria veure a qui tria Machín per fer de porter suplent. Sobretot, després que el noruec Christian Kjetil Haug també es fes mal aquesta setmana amb el primer equip i estarà dos mesos de baixa. Planas no s'ha entrenat durant aquests últims dies. Va rebre un cop a Ripoll que continua arrossegant, malgrat que semblava haver fet net.