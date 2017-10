Pedro Alcalá és operat amb èxit de la seva lesió al turmell

El central del Girona, Pedro Alcalá, ha estat operat avui al matí a l'Hospital General de Catalunya d'una lesió al turmell que estava arrossegant des de feia unes setmanes. Així ho ha informat aquesta mateixa tarda el club blanc-i-vermell, que ha assegurat que la intervenció ha estat tot un "èxit".

A Alcalá se li ha practicar una artroscòpia que ha servit per extirpar-li la cua de l'astràgal hipertròfica, el que li havia provocat una inflamació del tendó del flexor del primer dit del peu. Tot i que en un principi semblava que el període de recuperació es podria allargar fins als dos mesos, el club estima que el central s'estarà de baixa entre quatre i sis setmanes.

D'aquesta manera, com a mínim, el jugador es perdrà els partits contra el Vila-real, Deportivo de la Corunya i Reial Madrid. Amb molta probabilitat, tampoc estarà per enfrontar-se al Llevant (primer cap de setmana de novembre) i caldrà veure quin és l'estat per saber si arriba a temps a la cita amb la Reial Societat de la jornada següent.