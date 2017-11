El Girona disputarà 7 partits en 36 dies abans de tancar l´any 2017

Després de fer públiques les dues últimes jornades abans de Nadal, la Lliga va completar ahir el calendari de partits d'aquí a final d'any amb l'anunci dels horaris de les jornades 14 i 15. Així, el Girona ja coneix tot l'itinerari que li resta fins a l'aturada nadalenca amb un total de 7 partits (6 de Lliga i un de Copa del Rei). El més destacat serà el derbi contra l'Espanyol en un derbi català que es disputarà el dilluns 11 de desembre a les 9 del vespre. Serà la primera visita dels gironins a Cornellà-El Prat i també el primer enfrontament contra els blanc-i-blaus en partit de Lliga.

Abans del derbi, el Girona rebrà l'Alabès a Montilivi també un dilluns (4 de desembre, a les 9). D'aquesta manera es confirmen les previsions de Jaume Roures, director general de Mediapro -i des de fa poc membre del consell assessor del club- que a l'estiu va anunciar que el Girona tenia molts números de jugar força partits els divendres i els dilluns. Amb els duels contra l'Alabès i l'Espanyol, el Girona ja haurà jugat tres partits aquesta temporada en dilluns; l'anterior va ser a la Corunya (1-2). Els dos partits contra Alabès i Espanyol seran retransmesos en directe, i en obert, per Gol.

Un cop conegut tot el recorregut que haurà de fer l'equip fins a Nadal, el Girona ja pot planificar en l'aspecte físic totes les setmanes. L'aturada de seleccions d'aquest cap de setmana s'ha suplert amb un partidet d'entrenament contra el Peralada, ahir a Riudarenes, ja que fins divendres que ve l'equip no competirà. Serà a Montilivi contra la Reial Societat (21.00).

El següent compromís el dissabte 25 al Benito Villamarín contra el Betis (18.30) per al cap de tres dies disputar la tornada dels setzens de final de la Copa al camp del Llevant (dimarts 28 a les 21.30). Després del duel a València, els de Pablo Machín tindran gairebé una setmana de descans per preparar el duel contra l'Alabès a Montilivi (dilluns 4 de desembre a les 9). En aquest sentit, els gironins gaudiran de dos dies més de descans que els bascos per preparar el partit, ja que l'Alabès disputarà el seu matx de Copa contra el Getafe a Mendizorrotza dijous .

L'Espanyol serà el següent rival set dies després a Cornellà-El Prat (dilluns 11 a les 9). Seguidament, el Girona rebrà el Getafe diumenge 17 al migdia abans d'encarar l'última jornada abans de les vacances nadalenques a Eibar (dijous 21 a 2/4 de 8).

Es tracta, sens dubte, d'un tram de temporada atapeït (7 partits en 36 dies) però en què si el Girona és capaç de sumar una bona colla de punts pot continuar ampliant el coixí per encarar amb més garanties el començament de 2018.

I és que la represa de la competició de Lliga serà el cap de setmana del 6 i 7 de gener amb la visita a València per enfrontar-se a, almenys ara, un dels equips més potents del campionat. A partir d'aquí, Las Palmas, a casa, i Atlètic i Màlaga, a fora, seran els següents rivals. Això si el Girona no és capaç de remuntar el 0-2 i eliminar el Llevant a la Copa. En cas que hi hagués campanada els gironins haurien de jugar el 3 de gener l'anada dels vuitens i el 10 la tornada.