Machín: "Sumar davant d'un rival com la Reial és bo"

L'entrenador del Girona, Pablo Machín, ha apuntat que el Girona ha anat "per la victòria des del primer moment i no hem baixat mai els braços". En aquest sentit ha destacat: "He de felicitar els jugadors".

També ha tingut paraules d'elogi per a l'home gol del partit: "Stuani ens dona gol, però també molt d'ofici".

L'entrenador del Girona ha valorat positivament l'entrada de Timor en substitució del lesionat Pere Pons.

Eusebio: Hem tingut la victòria molt a prop

De la seva banda, el tècnic de la Reial Societat ha destacat que "el Girona ha estat un equip molt intens i amb molta determinació, sobretot a la segona meitat"

"Després de l'empat hem anat a buscar la victòria i l'hem tingut a prop", ha dit Eusebio Sacristán, qui ha ressaltat que el "Girona és un equip molt atrevit en la seva proposta".

També ha valorat la trajectòria de l'equip gironí: "El que està fent el Girona és digne d'elogi. La perseverància els va portar a Primera i ara mostra un entusiasme i il·lusió que els està donant fruits"