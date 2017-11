El Girona s'instal·la a l'Espai Gironès

L'Espai Gironès i el Girona FC han signat un conveni amb l'objectiu de generar sinergies. A l'acte hi van assistir el president del Girona, Delfí Geli, i el gerent de l'Espai Gironès, Pau Jordà. Producte d'aquest acord el club disposarà d'un botiga a les instal·lacions del centre comercial durant la campanya de Nadal que començarà a finals de novembre i s'allargarà fins al 5 de gener de l'any que ve. El Girona també podrà utilitzar l'espai Kids Club -que l'Espai Gironès destina a dur a terme les activitats per als més petits- per organitzar tallers específics sobre el club per a nens i nenes. L'acord preveu portar a terme altres accions com ara signatures de pòsters, samarretes o altres elements de marxandatge del Girona per part de jugadors del primer equip a les instal·lacions del centre comercial. Segons el conveni, l'Espai Gironès disposarà de cinc samarretes del primer equip firmades pels mateixos jugadors per tal que es puguin utilitzar amb finalitats promocionals a través de les xarxes socials o en alguna de les iniciatives que es facin al centre. També es disposarà de dues entrades al mes per sortejar entre els clients i visitants de l'Espai Gironès i dues entrades més per sortejar entre el personal de les botigues. A més, un jugador del primer equip participarà en la campanya solidària de Nadal «L'Espai del Temps».