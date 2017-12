Aday: «Estem molt fotuts»

El carriler del Girona FC Aday Benítez admetia al final del partit que els tres punts s'havien escapat de Montilivi per culpa del propi equip. "No sabem refredar els partits. Ens va passar la setmana passada i ens ha tornat a passar avui". "Estem molt fotuts", assegurava el jugador gironí, que recorria al tòpic ("el futbol és així" i "això és la Primera Divisió) i feia una crida a "mirar endavant" i a anar al camp de l'Espanyol "a sumar"

En la mateixa línia, Pere Pons lamentava la derrota, "que mai hauria d'haver arribat". "Hem comès dos errors puntuals que no poden passar". "No podem deixar escapar els tres punts com hem fet avui"