El Girona juvenil es recupera amb cinc gols

Després de completar fa una setmana el pitjor partit de la temporada a Manacor (4-1), el Girona juvenil es va refer, i de quina manera, golejant i dominant de principi a fi el seu partit davant el Gimnàstic de Manresa, equip que es troba a la zona de descens.

El conjunt entrenat per Àlex Marsal va aconseguir fer dos gols a la primera mitja hora de joc, obra de Pedro Porro i Homet per deixar el partit molt encarrilat en el marcador i gairebé sentenciat emocionalment. Els gironins van ser molt superiors als manresans, que amb prou feines van inquietar Collet. A la segona meitat, el Girona, pràcticament sense voler, va fer tres gols més per aconseguir la maneta. Pedro va aconseguir, al minut 54, el seu segon gol de la tarda, mentre que el quart gol el va aconseguir Moha i a nou minuts del final Guillem va completar la golejada.

Els jugadors blanc-i-vermells es van mostrar molt endollats des del primer minut del partit fins a l'últim per fer valer el gran moment que viu el Girona a casa, que, de fet, és immillorable. Els gironins han jugat deu partits aquesta temporada a Vilablareix i han sumat 30 punts, és a dir, els han guanyat tots. El proper repte és el més gran. El cap de setmana que ve arriba el Barça, el líder de la categoria, que amenaça aquesta condició d'imbatibilitat d'un Girona que hi arribarà embalat per la victòria d'ahir.

Els de Marsal són quarts amb 41 punts, tres menys que el segon, el Mallorca, que jugaria la pròxima edició de la Copa del Rei.