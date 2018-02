Els socis trien el lema de la samarreta

Els socis del Girona decidiran a través d'una votació popular el lema que apareixerà a la samarreta de la temporada 2018-19. Cinc dies després que el club obrís el termini per votar, ja han exercit el seu dret més de 2.000 socis. El club proposa cinc lemes relacionats amb l'himne o també ofereix la possibilitat que el seguidor n'aporti un de propi. El text s'inclourà a l'interior del coll de la samarreta de joc del proper curs. Els lemes que suggereix el club són aquests: Acceptem el repte; Lluitant fins el final; Un esperit que ens fa millors; Orgull gironí; Tots junts ho podem fer.

El Girona ha habilitat la pàgina https://socis.gironafc.cat/promo per fer la votació, que serà exclusiva per als socis. El club tindrà en compte els resultats de la votació i les propostes que enviïn els socis a l'hora de decidir quina frase apareixerà a la samarreta de la temporada que ve i, per tant, la que llegeixin els jugadors abans de vestir-la.

Mentretant segueix obert el termini per demanar el carnet de soci. Els actuals abonats ho poden fer de franc a travès de la plana web del club, penjant una foto seva, i el rebran properament a casa. Els que no ho són, encara, poden tramitar-lo al club o on-line per 50 euros. Aquesta és l'única via per formar part de la llista d'espera que permetrà captar nous abonats quan s'obri l'aixeta de nou.