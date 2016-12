Girona aprova inicialment el projecte de dues marquesines a l'estació

La Junta de Govern local de l'Ajuntament de Girona ha aprovat inicialment aquest divendres el projecte per instal·lar dues marquesines –una transversal i una altra de longitudinal- a l'estació de la ciutat amb un pressupost de 826.804 euros. L'expedient s'obre ara a informació pública en un termini de 30 dies.

Tal com es va acordar amb Adif en el conveni signat amb el consistori, aquest últim es comprometia a aprovar el projecte, fer la licitació de les obres i assumir el cost d'aquesta instal·lació que ha de substituir el passadís cobert que connecta les dues estacions (finger) i que serà enderrocat. El regidor delegat del Projecte Ferroviari, Carles Ribas, ha subratllat que aquest és "un pas endavant per a la reparació" del Parc Central.

Pel que fa al cost de les marquesines, l'Ajuntament ha explicat en un comunicat que la marquesina longitudinal costarà més de 427.000 euros mentre que la transversal, que serà la que substituirà el túnel cobert que connecta les dues estacions (finger) i que s'enderrocarà, tindrà un cost de prop de 400.000 euros.

Precisament l'enderroc del finger va ser motiu de disputa entre Adif i l'Ajuntament de Girona perquè no es posaven d'acord amb qui havia d'assumir el cost juntament amb la col·locació d'una marquesina que fes permeable el pas. El consistori sempre s'havia mostrat contrari a la col·locació d'un finger perquè considerava que dividia el parc. Aquesta discussió va aturar la tramitació de les obres i, fins que les dues parts no es van posar d'acord i ho van rubricar en un conveni, els treballs no es van poder desencallar. Finalment, es va decidir que l'Ajuntament fos qui assumís l'enderroc i la instal·lació de les marquesines per protegir els usuaris quan plogui.

El regidor del Projecte Ferroviari, Carles Ribas, ha subratllat que l'aprovació inicial del projecte de les marquesines és "un pas endavant per a la reparació" del Parc Central. Les obres per convertir aquest indret en una zona verda i que ja estan en marxa des de fa un mes eren una assignatura pendent a la ciutat.

Des de fa anys, aquesta espai ha estat ocupat per les tanques i les màquines i actualment hi ha la llosa de ciment que cobreix l'estació soterrada del TAV. Les obres per a l'arribada de l'alta velocitat a Girona van començar l'estiu del 2008 i aquesta era la darrera gran zona afectada que encara estava pendent de recuperar.

El consistori confia que les obres de reposició es facin en un període de cinc mesos i que els ciutadans puguin passejar de nou sense les tanques que hi ha hagut durant tots aquests anys. Fa unes setmanes, l'Ajuntament ja va anunciar que, un cop acabessin aquests treballs, reclamarà danys a Adif, no només pels endarreriments de les obres sinó perquè l'Estat no ha completat el projecte inicial que, entre altres coses, preveia el soterrament del tren convencional i l'enderroc del viaducte.