Un camió destrossa sense aturar-se una barrera d´entrada a la Devesa

Un camió va destrossar la matinada del 6 de desembre una de les barreres d'entrada al parc de la Devesa, quan el conductor se la va emportar per davant sense ni tan sols aturar-se. Tot i que els fets van quedar registrats per una càmera de vigilància, l'Ajuntament de Girona no ha pogut identificar el conductor del vehicle, ja que no es pot llegir la matrícula. El regidor de Paisatge i Hàbitat Urbà, Narcís Sastre, explica que la reparació costaria uns 4.000 euros, de manera que ara l'Ajuntament s'està plantejant si instal·lar-hi una nova barrera més reforçada o posar-hi un element més contundent, com per exemple una pilona hidràulica. Sastre lamenta aquest tipus d'actes vandàlics i recorda que la intenció de l'Ajuntament és continuar restringint l'entrada i aparcament de vehicles al parc.

Aquesta tanca s'havia instal·lat el passat mes de juny amb l'objectiu de limitar l'accés dels vehicles a la Devesa i només permetre l'entrada de cotxes i camions durant els mercats dels dimarts i dissabtes. «Es tracta d'un parc i no d'un aparcament», subratlla Sastre.

Tot i això, va ser precisament un dimarts, el 6 de desembre, que l'Ajuntament es va trobar amb la desagradable sorpresa que la tanca estava totalment destrossada. Revisant les càmeres de seguretat, van veure que un camió se l'havia emportat per davant a dos quarts de sis del matí sense ni tan sols immutar-se. Segons indica Sastre, la tanca s'hagués obert automàticament mitja hora més tard, de manera que lamenta la impaciència del conductor. «Això demostra que hi ha algú que estava molt ben acostumat», assenyala. Malgrat que l'incident es va produir en un dia de mercat, el consistori no pot confirmar si el camió pertanyia a algun marxant.

La policia municipal va intentar seguir la pista del camioner durant quinze dies, però no va aconseguir localitzar-lo. El vídeo es va examinar frame a frame, però les imatges són de baixa qualitat i no s'aconsegueix llegir la matrícula. Per això, la policia va haver de donar la investigació per tancada sense saber qui n'havia estat el responsable.

La instal·lació de la barrera havia costat 10.000 euros, i la reparació en costaria 4.000. A més, anteriorment aquesta mateixa tanca ja havia patit altres actes de vandalisme, com per exemple en una ocasió que un grup de desconeguts la van aixecar a pes i van fer malbé el seu mecanisme, que va costar 900 euros d'arreglar.

Per tot plegat, l'Ajuntament està estudiant si torna a col·locar una barrera més reforçada o si estudia instal·lar-hi un element més contundent, com per exemple una pilona hidràulica. Sastre deixa clar que el consistori continua tenint la voluntat de limitar l'accés de vehicles a la Devesa, i que actes vandàlics com aquest no els faran desistir del seu propòsit.