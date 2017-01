L'Ajuntament de Sarrià de Ter finalitza la millora de tres parcs infantils

L'Ajuntament de Sarrià de Ter ha finalitzat ja la millora dels tres parcs infantils que van sorgir a través del procés participatiu realitzat amb el pressupost de l'any passsat. Els parcs remodelats, segons ha informat Ràdio Sarrià de Ter, són la plaça Emília Xargay, plaça Salvador Genís i Bech i el Parc de la Cooperativa.

Un altre dels projectes escollits en el procés participatiu és la rehabilitació del Centre Cultural Parroquial de Sarrià de Dalt, i en aquests moments l'equip de govern està treballant en el projecte executiu per tal de poder tirar endavant la remodelació. Segons va informar fa poc el consistori, s'ha encarregat un estudi a un arquitecte per tal de determinar quines obres cal fer, quins costos tenen i en quines fases es podrà realitzar l'obra. Es tracta d'un edifici dels anys 70 de caràcter precari, però que no pateix cap mancança greu. Tot i això, les millores que es volen fer van més enllà del pressupost que hi havia establert i per això l'Ajuntament està buscant finançament extern.