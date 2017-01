El ple de Girona aprovarà demà la nova ordenança de serveis funeraris

n El ple de demà a Girona aprovarà la nova ordenança de serveis funeraris. La CUP, que en els darrers mesos ha promogut el debat sobre aquesta qüestió, ha anunciat que s'abstindrà. La seva portaveu, Laia Pèlach, ho argumenta tot assenyalant que s'han aconseguit millores, però que queda pendent la municipalització. En aquest sentit, critica que el govern s'hagi negat a prestar el servei directament.

Segons la CUP, entre les millores assolides destaquen la liberalització del servei, l'obligatorietat de posar el tanatori a disposició de diferents operadors, deixar oberta la porta a una futura prestació directa del servei per part de l'Ajuntament i garantir l'accés a tota la informació referent a preus i serveis per part de la ciutadania.

En canvi, els cupaires lamenten que l'equip de govern (CiU-PSC) hagi desestimat algunes de les seves demandes, com ara la creació d'una comissió municipal per fiscalitzar la gestió del servei, que el règim sancionador s'estableixi en funció de la capacitat econòmica dels operadors o que els operadors puguin prestar només una part dels serveis funeraris per no afavorir exclusivament les grans empreses.

Finalment, la formació també demana que l'Ajuntament destini els recursos adequats per poder desplegar l'ordenaça.