La solidaritat amb en Roger fulmina les xifres de donants de medul·la

La campanya solidària per ajudar en Roger, un nen de deu anys que pateix una aplàsia medul·lar i necessita un trasplantament urgent de medul·la òssia, ha fulminat les xifres de donants de moll de l'os de Girona. En total, 576 gironins han atès la crida de l'escola Vedruna, que s'ha bolcat per ajudar el seu alumne, gairebé tants com en tot el 2016, quan van ser 590.

Per buscar un possible donant per a en Roger, el Vedruna i el Banc de Sang del Trueta han unit esforços des de fa dies i han realitzat dues jornades de donació de sang i medul·la. En la primera, dijous passat, es van superar els 300 voluntaris per donar moll de l'os, una xifra similar als aconseguits durant tot el 2014; mentre que a la d'abans-d'ahir, s'hi van afegir 166 candidats més.

A aquests se'ls han de sumar el centenar més que s'han inscrit al registre en els darrers dies des del mateix Trueta, unes dades de rècord tenint en compte les dels anys anteriors.

I és que, durant el 2016, les comarques gironines van guanyar 590 nous donants de moll de l'os en inscriure's al Registre de Donants de Medul·la Òssia (Redmo), la base de dades que gestiona la Fundació Josep Carreras i que coordina les donacions per a un trasplantament de moll de l'os de donant no emparentat amb el pacient que el requereix.

Aquest registre ha anat incrementant el nombre de donants gironins inscrits en els darrers anys i va tancar el 2016 amb gairebé 5.300 persones de la demarcació. Concretament, a 31 de desembre hi havia registrats 5.294 ciutadans de la demarcació disposats a fer una donació altruista per tractar malalties canceroses de la sang com la leucèmia d'un ciutadà de qualsevol punt del món, perquè el Redmo està connectat amb altres registres a escala internacional per ampliar les possibilitats de trobar compatibilitats entre donants i receptors.

També s'ha incrementat la donació de medul·la òssia respecte del 2015 al conjunt de Catalunya. Gairebé 5.900 catalans han decidit convertir-se en donants i actualment a Catalunya hi ha 37.875 persones al Redmo, unes dades que suposen un 15,3% del total de donants que hi ha registrats a l'Estat.

Com fer-se donant

Per inscriure's al Registre de Donants de Medul·la Òssia, cal adreçar-se als centres de referència que la Fundació Carreras té repartits per tot l'Estat. A les comarques gironines és el Banc de Sang i Teixits de l'hospital Josep Trueta qui fa d'intermediari.

Allà s'extreu una petita mostra de sang per fer una analítica al donant, que ha d'omplir un consentiment informat. Passats uns dies, una carta confirma la inclusió al registre, i queda disponible per a totes les cerques de donant compatible que s'iniciïn des de qualsevol registre de donants d'arreu del món, ja que tres de cada quatre pacients que requereixen un tractament de medul·la òssia no disposen d'un donant familiar que sigui compatible i han de recórrer al registre o a una unitat de sang de cordó umbilical.