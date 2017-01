Demanen una tercera pròrroga per intentar salvar el Parc Científic

El Parc Científic i Tecnològic de la UdG, on hi ha un centenar d´empreses i hi treballen unes 1.300 persones.

El Parc Científic i Tecnològic de la UdG, on hi ha un centenar d´empreses i hi treballen unes 1.300 persones. MARC MARTÍ

El patronat del Parc Científic i Tecnològic de la UdG i l'Estat demanaran avui un nou ajornament d'un mes al jutge per a la junta de creditors, amb l'objectiu de seguir negociant per salvar el Parc de la liquidació. Si el magistrat Hugo Novales ho accepta, aquesta serà la tercera pròrroga que es concedeix perquè les dues parts intentin arribar a un acord que és molt complex. Malgrat que una tercera pròrroga és una mesura molt excepcional, cal tenir en compte que tampoc es tracta d'un concurs de creditors normal, ja que el Parc Científic no és una societat mercantil convencional.

En els darrers mesos, les institucions gironines han fet passos per demostrar a l'Estat el seu compromís econòmic per salvar el Parc Científic. Després de les crítiques públiques del rector de la UdG i president del Patronat del Parc, Sergi Bonet, han convertit les paraules en acords per escrit. El novembre passat, la Generalitat va aprovar la compra de part de l'edifici H20, que va suposar una injecció de gairebé cinc milions d'euros al Parc. Per la seva banda, el ple de la Diputació va aprovar fa pocs dies la compra de l'edifici Narcís Monturiol, valorat per sis milions d'euros per la Universitat, que també es destinaran a eixugar el deute. Tot i això, el procés de compra encara es troba en una fase inicial, i la Diputació ha encarregat també la seva pròpia taxació. Mentrestant, l'Ajuntament de Girona no ha pogut fer un acord de ple per una qüestió jurídica, però l'alcaldessa, Marta Madrenas, s'ha compromès per escrit a fer una aportació de dos milions d'euros en vint anys.

El Patronat del Parc va enviar aquesta documentació al ministeri d'Economia, que l'ha estat estudiant detingudament. L'Estat, però, considera que l'acord només es pot signar si hi ha plenes garanties per donar absoluta seguretat jurídica, i en aquests moments veu que encara queden serrells per resoldre. Per això, el Patronat del Parc ha decidit demanar una nova pròrroga d'un mes i l'Estat hi ha estat d'acord. Avui, però, haurà de ser el jutge Novales qui decideixi si l'accepta. Fonts del Jutjat mercantil han indicat que, d'entrada, no hi ha cap impediment legal per concedir un nou ajornament, tot i que la mesura no és gens habitual.

En declaracions a l'ACN, el subdelegat del Govern, Juan Manuel Sánchez-Bustamante, admet que «és un fet excepcional» demanar per tercer cop un ajornament de la junta de creditors, però assegura que la voluntat de l'Estat és seguir treballant per tenir més temps per «formalitzar» alguns aspectes que calen per tancar l'acord. Segons Sánchez-Bustamante, el Govern estatal vol aconseguir portar les negociacions a bon port i permetre que el parc pugui continuar amb la seva activitat. «La voluntat hi ha estat sempre, hem treballat per trobar aquesta solució perquè creiem que és més convenient la continuïtat del parc per la vinculació i la repercussió que té al territori», assenyala.

Per la seva banda, Sergi Bonet va subratllar la importància que les dues parts demanin conjuntament aquesta pròrroga i confia que aquest mes «extra» serveixi per poder acabar «d'afinar l'acord singular» que permeti salvar el Parc de la liquidació. Ahir es va celebrar una reunió del Patronat del Parc per informar-los de la situació i ratificar la petició de la moratòria. Avui a dos quarts de deu del matí, tanmateix, se sabrà si el jutge l'accepta o no.



En concurs des de fa dos anys

El Parc Científic està en concurs de creditors des de fa dos anys per un deute global que ascendeix a 42,3 milions d'euros. D'aquests, una part important (27,6 milions) es deuen a l'Estat.