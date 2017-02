Papereres per als excrements de gos

L´Ajuntament de Sarrià de Ter ha instal·lat un total de deu noves papereres especials per a la recollida d´excrements de gossos a diferents punts del municipi, especialment a aquelles zones on s´han detectat més persones passejant els seus animals. Aquestes papereres dispensen bosses per a la recollida dels excrements, de manera que l´objectiu és aconseguir que el poble estigui més net.