Girona ofereix un test per donar a conèixer les normes de circulació

L'Ajuntament de Girona ha posat en marxa la segona fase de la campanya divulgativa Ciclista a la vista, a través de la qual vol seguir difonent els bons hàbits de mobilitat a la ciutat. En aquest sentit, es donen a conèixer les normes de circulació amb un test de cert o fals que es pot fer a través del web.

El lema d'aquesta segona fase és Compartim la ciutat. A Girona hi cap tothom, i fa referència a la coexistència a l'espai públic entre vianants, ciclistes i conductors de vehicles de motor. L'eina per promoure aquesta segona fase és un test de preguntes (amb resposta de cert o fals) que es pot fer tant a través del web com en paper, amb un desplegable que es pot trobar als centres cívics i equipaments de la ciutat. L'objectiu del qüestionari és posar a prova els coneixements dels gironins sobre les normes de circulació viària, en aquest cas especialment de les bicicletes.

A més del test, la campanya també inclou la difusió de les normes de convivència viària a través d'un calendari, amb un missatge divulgador per mes, i d'un desplegable informatiu que els agents «bicívics» s'encarreguen de donar als ciclistes per tal que coneguin com poden circular en bicicleta per la ciutat.