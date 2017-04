Incendi en un pis del carrer del Carme de Girona

Un incendi s'ha declarat en la cuina menjador d'un pis de la segona planta del número 115 del carrer del Carme de Girona quan faltaven dos minuts per les dotze del migdia d'avui. L'incendi, que no ha provocat cap ferit, ha obligat a tallar el carrer durant unes tres hores fins que la policia municipal ha pogut establir el pas alternatiu de vehicles mentre els Bombers hi treballen remullant la zona afectada.



Al lloc del fet hi han treballat cinc dotacions de Bombers, així com efectius de la Policia Local de Girona i del SEM.



Un testimoni mostra la virulència del foc en el següent vídeo: