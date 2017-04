L´empresa d´aparcaments surt del concurs de creditors però manté un futur incert

La junta de creditors va acceptar ahir la proposta de conveni per saldar el deute de l'empresa Aparcaments de Girona 2003 SL, que s'havia declarat en fallida. El seu futur, però, continua essent incert, ja que el conveni preveu modificar la relació concessional amb l'Ajuntament de Girona, cosa que no es podrà fer perquè en el darrer ple el consistori va aprovar la liquidació del contracte perquè l'empresa havia incomplert diversos punts. Ara, la voluntat de l'Ajuntament és tornar a treure la gestió a concurs per adjudicar-la de nou.

L'empresa, que gestiona els aparcaments soterrats del carrer Emili Grahit i les places Miquel de Palol i Prudenci Bertrana, es va declarar en concurs de creditors el juny de 2016. Les causes adduïdes van ser diverses: per una banda, els sobrecostos en la construcció i, per l'altra, el fet que hagués augmentat el nombre d'aparcaments en superfície, així com les facilitats per als veïns a través, per exemple, de les zones verdes.

Entre els creditors hi havia bancs, com per exemple la Sareb, i en menor mesura l'Ajuntament de Girona. Segons va explicar la regidora d'Hisenda, Maria Àngels Planas, durant la junta celebrada ahir, els creditors dels bancs van acceptar la proposta de l'administrador concursal, mentre que l'Ajuntament hi va votar en contra.

Així doncs, malgrat que l'empresa de moment es troba salvada, el seu futur i el dels aparcaments continua sense ser clar. I és que la proposta feta per l'administrador concursal preveia una implicació directa del consistori per tal de modificar alguns termes de la relació concessional, de manera que es permetés la venda individual de part de les places d'aparcament. En aquest sentit, la proposta concretava la possibilitat de fer la venda unitària de 200 places de l'aparcament d'Emili Grahit i 88 de l'aparcament del sector del Güell-Devesa.

Aquestes condicions, però, ja no es poden complir. Malgrat que la concessió inicialment era per a uns 50 anys, la relació concessional no es pot modificar perquè el ple municipal del dia 10 d'abril va aprovar liquidar el contracte degut a diversos incompliments, com el fet de no entregar un aval del 3% del preu del solar i canviar d'accionariat sense informar el consistori. A més, un informe del secretari municipal fins i tot veia nul·les les concessions.

Durant aquell mateix ple, l'equip de govern va deixar clar que la seva voluntat és tornar a treure a concessió la gestió dels dos aparcaments per garantir que continuïn complint amb les seves funcions i perquè s'adaptin a la nova realitat de la ciutat. D'aquesta manera, Planas va indicar que el de les places Miquel de Palol-Prudenci Bertrana podria ser una bona alternativa a l'aparcament de la Devesa.

Un dels riscos és que l'Ajuntament hagi d'acabar indemnitzant l'empresa pel valor dels aparcaments construïts i no amortitzats, fet que suposaria un cost de 4,2 milions d'euros per a les arques municipals. Tot i això, el consistori creu que podrien recuperar aquests diners a través de la nova concessió.