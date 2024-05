Girona commemora el Dia d’Europa

L’Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya a Girona han celebrat avui de forma conjunta el Dia d’Europa, que té lloc anualment el 9 de maig. A l’acte institucional commemoratiu, que ha tingut lloc aquesta tarda a l’auditori del Centre Cultural La Mercè, hi han participat l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar; la vicepresidenta tercera de la Diputació de Girona, Maria Puig, i la directora dels Serveis Territorials d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya a Girona, Raquel Robert Rubio.

"Com a catalans encara tenim molt camí per recórrer per arribar a l'Europa dels pobles i l'Europa dels drets que ens imaginem. Avui commemorem el Dia d'Europa i ho fem amb la voluntat que algun dia la nostra llengua i el nostre país juguin en igualtat de condicions amb la resta de nacions", ha afirmat l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar.

“Tenim molts reptes per endavant. Siguem-ne conscients i siguem proactius. Els hem d'afrontar a les institucions europees, per fer del català una llengua de prestigi, però, sobretot, els hem d'afrontar al carrer. Mantinguem la llengua viva i treballem per fer d’Europa l’ideal de pau, solidaritat i justícia social dels pares i mares fundadores de la Unió. Si alguna cosa tenim els catalans i catalanes és una història acreditada de treball pel bé comú, pel diàleg i el progrés”, ha subratllat la vicepresidenta tercera de la Diputació de Girona, Maria Puig.

L’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar; la vicepresidenta tercera de la Diputació de Girona, Maria Puig, i la directora dels Serveis Territorials d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya a Girona, Raquel Robert Rubio. / Aj. de Girona

“Reafirmem avui el nostre compromís amb els valors europeus de democràcia, llibertat i respecte pels drets humans. Sigui quin sigui el futur que ens espera, estic segura que, amb el nostre compromís compartit i la nostra fe en els valors europeus, aconseguirem superar els obstacles i construir un futur més brillant per a tothom”, ha ressaltat la directora dels Serveis Territorials d’Economia i Hisenda, Raquel Robert Rubio.

"Europa amb iniciativa"

L’acte, conduït per la periodista Ester Bertran, ha comptat amb la presentació del projecte “Europa amb Iniciativa” per part de l’alumnat i professorat de l’INS Ermessenda, guanyador de la Beca Premi Europa 2023 que atorga l’Ajuntament de Girona. Aquesta beca va dirigida a tots els centres d’educació secundària de la ciutat i té per objectiu apropar el coneixement sobre Europa i els seus valors al jovent de la ciutat. Els centres interessats en presentar-se a la Beca Premi Europa 2024 ho poden fer fins al 31 de maig.

Tot seguit, ha tingut lloc el concert “De Catalunya a Europa” del Cor de Cambra del Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona, i ha sonat l’himne d’Europa.

