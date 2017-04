Salt aprova una moció que promou que l'Ajuntament expropiï pisos buits als bancs

El ple municipal de Salt va aprovar ahir a la nit una moció que promou que l'Ajuntament pugui expropiar pisos buits als bancs i als grans tenidors per poder-los posar com a habitatge social a persones amb necessitats. El text el presentaven conjuntament Canviem Salt, el primer promotor del document, el PSC i els dos grups de l'equip de govern (ERC i Ips-CUP). També hi va votar a favor el regidor de Ciutadans i el grup municipal de CiU, ara format per tres regidors. PxC es va abstenir en considerar que Wilder Palacio (Canviem Salt) enlloc d'agrair als qui se sumaven a la proposta els feia retrets.



Els tres regidors no adscrits, després d'abandonar el grup de CiU, i que són del PDeCat van votar-hi en contra assegurant que la millor via és el diàleg. La regidora Fanny Carabellido va indicar que el que calen són polítiques socials efectives. En aquest punt, doncs, els regidors que han marxat del grup municipal de CiU per «tenir perfil propi» i perquè «Unió ha desaparegut», tal com va explicar Josep Valentí, es van distnaciar ja dels tres edils de CiU que lidera Jaume Torramadé.



Per l'equip de govern, Ferran Burch (IpS-CUP) va exposar que totes les eines per aconseguir més habitatges socials són benvinugdes i va afirmar que l'opció de multar bancs segueix vigent i que, molts cops, les entitats s'han avingut a negociar abans de la sanció. Un cas a part seria la Sareb, que segons Burch, podrien ser multats aviat. Àlex Barceló (ERC), va deixar clar però, que només tiraran endavant mesures que sàpiguen segur que tindran un bon final i que no es mouran per titulars a la premsa. «No precipitarem coses que sabem que no prosperaran», va exposar. Per CiU, Jaume torramadé, va reivindicar la feina de la seva formació anys enrere per aconseguir que els bancs cedissin pisos.



Segons les darreres dades de què disposa l'Ajuntament, de fa aproximadament un any, al municpi hi ha 826 pisos buits o ocupats. Amb diferents tasques tirades endavant per l'equip de govern, s'ha aconseguit recol·locar 150 famílies que vivien en condicions poc dignes i es calcula, per dades de l'oficina d'habitatge i de serveis socials, que n'hi ha 18o més que també necessiten un habitatge nou. La moció es va apovar amb pancartes d'activistes de l'autodenominada PAH Girona-Salt critics amb l'equip de govern i amb la seva portaveu Marta Afuera reclamant que no es tracti «d'una moció florero».





Els incidents de Sant Jordi



En el torn de precs i preguntes, diverses formacions es van queixar dels incidents del dia de Sant jordi arran d'una parada de PxC. El més contudent ve ser Torramaé (CiU), que va lamentar que l'equip de govern no hagués començat el ple condemnant els fets. «Una vergonya», va dir. Torramadé va defensar la llibertat d'expressió i el dret de PxC, malgrat apuntar que estan ideològicament a 180 graus, a tenir una parada per sant Jordi. Josep Valení (PdeCat) i Atilano Gozález (Ciutadans) també van condemnar els fets i la imatge donada de Salt i van exigir al govern local que aquest fet no es torni a produir. L'alcalde, Jordi Viñas (ERC), va admetre que la situació viscuda no li va «agradar» i que van intentar que PxC pogués tenir la seva parada.



D'altra banda, Fermí Cunill va prndre possessió com a nou regidord'ERC en substitució de Núria Tió.