Girona licita per 309.000 euros la urbanització del carrer Punta del Pi

Girona licita per 309.000 euros la urbanització del carrer Punta del Pi

L'Ajuntament de Girona ha licitat per 309.617 euros (IVA inclòs) les obres d'urbanització del carrer Punta del Pi i el seu entorn, una de les reivindicacions històriques de l'associació de veïns de Montilivi. En aquesta primera fase, es construiran voreres -que actualment no existeixen- i s'ampliarà el vial per tal que sigui de doble sentit. L'objectiu és facilitar la mobilitat als veïns del grup Girona per Girona, molts dels quals són d'edat avançada.

El carrer Punta del Pi és el que puja des del CAP de Montilivi fins als blocs de pisos de Girona per Girona, construïts ara fa més de cinquanta anys. L'associació de veïns del barri fa temps que reclama una millora de l'accessibilitat a la zona, que va començar amb la instal·lació d'un ascensor perquè les persones amb dificultats de mobilitat poguessin evitar les escales, un projecte votat en els pressupostos participats dels anys 2012 i 2013. L'any 2014 es va presentar un projecte per millorar l'accessibilitat i l'entorn del carrer, tot i que no s'ha tret a licitació fins ara. La durada del contracte serà de sis mesos.

Segons ha explicat el regidor d'Urbanisme, Joan Alcalà, la reurbanització del carrer es farà per fases. En aquesta primera, les actuacions principals consistiran en consturir voreres al carrer, ja que actualment no n'hi ha i els veïns han d'anar en compte amb els cotxes. També es vol ampliar el vial per tal que pugui ser de doble sentit. En una segona fase, es desplaçarà un transformador i s'arreglaran les escales.



Local social de Palau-sacosta

D'altra banda, l'Ajuntament de Girona també licita per 248.896,09 euros (amb IVA) la primera fase per a fer el nou espai cívic de l'Aasociació de Veïns de Palau-sacosta. El projecte comprèn la rehabilitació dels edificis que anys enrere havien estat els habitatges del director i del conserge d'una residència de la Seguretat Social ubicada al número 2 del carrer dels Jocs Olímpics de Barcelona. L'nay 2015, el consistori va signar un acord amb la Tresoreria de la Seguretat Social per tal de poder tenir l'ús d'aquest immoble. Les obres costaran 361.755,60 euros i es desenvoluparan en dues fases. Ara es licita la primera.

Actualment, l'associació de veïns compta amb una seu provisional que es va arranjar amb els pressupostos participats del 2013.