Girona dobla la roba recollida perquè buida els contenidors cada dia per evitar robatoris

Els 47 contenidors col·locats en diferents punts de la ciutat de Girona per recollir roba usada han doblat el nombre de quilos respecte de l'any passat. El motiu, segons l'Ajuntament, és que s'ha augmentat la freqüència de buidatge per evitar robatoris. Els recipients els col·loca l'empresa social Roba Amiga per mitjà d'un conveni amb el consistori.

En total, durant l'any 2016 es van recollir 201.486 quilos de roba i en la recollida a domicili s'han recollit 1.693 qulios, segons dades de l'àrea de Sostenibilitat i Medi Ambient. En total, a Girona, l'any passat, es van recollir 203.179 quilos. Aquesta quantitat representa 105.409 quilos més. El mateix consistori explica que aquest «augment de quilos recollits és perquè ara es buiden cada dia els contenidors de la ciutat per evitar el robatori de roba».

Així com aquest 2016 van acumular-se 203.179 quilos, l'any anterior havien estat 97.770 quilos. El 2014 havien estat 139.280 quilos. El descens en la quantitat recollida es podria deure, doncs, als robatoris. Altres anys anteriors les quantitats havien estat entre els 102.000 i els 131.000 quilos.



Evitar desgràcies

Des de fa uns anys, s'han anat produint diferents canvis en els contenidors per evitar robatoris i també desgràcies. L'any 2012, una persona va morir atrapada en un contenidor de roba usada. Havia entrat a l'interior per extreure'n i va morir atrapat. A conseqüència d'aquest fet es van canviar els models per evitar més accidents. També ves van posar advertències als contenidors on s'advertia del perill que suposava intentar entrar a dins per treure roba.