Detinguda una dona a Girona per estafar-ne una altra amb el mètode de l'estampeta.

Els fets es remunten al 21 de juny quan, pels volts de les onze del matí, quan una dona que caminava pel carrer Sant Agustí de Girona, va ser enganyada amb el mètode de l´estampeta.

Quan la víctima va denunciar els fets, va explicar que una dona d´edat avançada se li va apropar amb l´excusa de preguntar-li una adreça per anar a cobrar un bitllet de loteria premiat. L´estafadora, que va simular no saber llegir, portava apuntada una adreça d´un bufet d´advocats on s´havia d´assessorar. Quan la víctima li va llegir el paper, va veure una presumpta conxorxa del bufet d´advocats per quedar-se els diners.

Fent veure que no sabia què posava al paper, l´estafadora va demanar ajuda a la denunciant davant d´aquesta presumpta conxorxa. L´estafadora va dir-li que si l´ajudava a cobrar el premi li donaria la meitat.

Mentre quedaven d´acord, l´estafadora li va demanar, com a mostra de confiança, que posés diners en un estoig, i que un cop cobrat el premi se´l repartirien. La víctima va anar a treure 500 euros d´un caixer automàtic pròxim. Fet això, li va dir que s´esperés amb l´excusa d´anar a buscar una maleta, i li va entregar l´estoig amb els diners i la butlleta premiada.



Trossos de diari i cap euro

La víctima va esperar més de mitja hora fins que va veure que la dona no retornava i va decidir obrir l´estoig. Dins no hi havia ni els diners ni la butlleta, només trossos de paper de diari.

El passat 29 de juny, mentre agents de seguretat ciutadana en servei de paisà, coneixedors del fet delictiu, estaven patrullant per la ciutat, van observar una dona d´uns seixanta anys que portava una gorra i unes ulleres. Els va cridar l´atenció que caminava molt lentament i controlava el seu entorn en tot moment, i a més la dona coincidia plenament amb la descripció facilitada per la víctima.

Davant d´aquestes sospites els agents la van identificar i detenir. Amb posterioritat la víctima la va reconèixer com a l´autora de l´estafa.



Duia diners de diversa procedència

Els Mossos li van intervenir 235 euros en bitllets fraccionats, 340 pesos mexicans i 229 dollars americans.

La detinguda és una dona de 62 anys, de nacionalitat peruana i amb domicili desconegut, com a presumpta autora d´un delicte d´estafa.

La dona, a qui li consten antecedents, va passar el dia 30 de juny a disposició del jutjat d´instrucció en funcions de guàrdia de Girona, que en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.



Desconfiar de desconeguts

Els Mossos aconsellen sempre desconfiar de persones desconegudes que s´acostin i que ens ofereixin bitllets suposadament premiats, beneficis extraordinaris, així com persones desconegudes que ens diguin que són amics d´algun familiar nostre o veí i que ens demanin diners per alguna emergència.

Al carrer també evitarem fer tractes de compravenda o intercanvis, donar dades personals, jugar a jocs d´atzar i evitarem deixar-nos arraconar.