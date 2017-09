La Fundació Princesa de Girona premiarà l'emprenedoria de les escoles

La Fundació Princesa de Girona (FPdGi) ha convocat per primer cop el premi a l'escola emprenedora, obert a tots aquells centres educatius compromesos amb el desenvolupament del talent jove i la innovació educativa. El termini per presentar tota la documentació finalitzarà el 23 d'octubre. Amb aquest guardó, la FPdGi vol recompensar l'esforç dels docents que aposten per la innovació educativa.

Per presentar-se al premi, caldrà que els centres educatius, públics o privats, comptin amb una antiguitat superior als 5 anys i desenvolupin la seva activitat en una o diverses etapes. Les candidatures hauran de comptar amb una carta de suport d'una organització, entitat o institució representativa d'Espanya o de la Unió Europea, com ara ajuntaments, consells educatius i institucions públiques i privades de reconegut prestigi, així com els patrons de la Fundació i els membres del seu Consell Assessor.

Amb aquest reconeixement, la Fundació ajudarà a difondre la tasca de l'escola premiada i n'augmentarà la seva visibilitat convertint-la en un referent en la formació innovadora. A més, el centre premiat rebrà una placa que la Fundació lliurarà en una visita oficial al centre.

El jurat, format per membres del Consell Assessor de la FPdGi i experts externs, tindrà en compte diversos criteris per determinar el guanyador. Es valoraran els projectes que tinguin capacitat de mobilitzar altres centres, els que tinguin un lideratge en pràctiques de compromís ètic i eficiència de l'ús dels recursos, on la seva missió i actuació s'enfoqui d'una manera clara i ferma amb iniciatives singulars, reproduïbles i sostenibles en el temps. També els que posin el focus en els menys afavorits amb plans específics de suport educatiu a infants i joves en risc d'exclusió escolar, sempre orientats a la plena normalització. Es poden presentar candidatures fins al 23 d'octubre.