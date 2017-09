Un cartell on s'hi poden veure una dotzena de capgrossos serà el cartell de les Fires i Festes de Sant Narcís d'aquest any. L'autora és la barcelonina Jorgina Juvé que està a l'atur des de fa uns mesos i que aquesta setmana ha sabut que, a més de Girona, ha guanyat els concursos dels cartells de la Festa Major del Clot i d'Hostafrancs.

Al concurs s'hi van presentar divuit propostes i un jurat format per regidors i experts va anar descartant-ne fins quedar-se amb el guanyador. Tant l'alcaldessa, Marta Madrenas, com la regidora de Fires, Eva Palau, han destacat que el castell coincideix amb dues idees que des del consistori es vol transmetre. Per una banda impulsar la cultura popular i l'imaginari gironí i, per l'altra, l'esperit de festa i alegria.