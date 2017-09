Els germans Roca comencen les obres de la «fàbrica» de xocolata de la plaça Catalunya

L'edifici que ha d'acollir la futura fàbrica de xocolata de Damian Allsop i els germans Roca al centre de Girona ja està en obres. Els treballs per adaptar la finca que antigament havia acollit la clínica Esperança i posteriorment un alberg juvenil han començat aquesta setmana. La intenció és poder obrir l'establiment, ubicat en un lateral de la plaça Catalunya, a finals d'aquest any o a inicis de l'any vinent, tot i que caldran fer moltes obres per poder posar-lo en funcionament i els tràmits burocràtics han endarrerit l'inici dels treballs.

A l'edifici hi haurà un obrador on s'elaboraran productes de xocolata d'alta qualitat. Hi haurà bombons, begudes i altres productes, tots amb la xocolata com a ingredient. Els visitants podran veure tot el procés de fabricació, des de la matèria primera fins al producte final i finalment comprar els productes a la botiga.

A l'edifici, adquirit fa uns mesos pels germans Roca, també s'hi faran apartaments de luxe destinats a clients d'El Celler de Can Roca i turistes en general. Damian Allsop va explicar fa uns dies que un cop el negoci es posés en funcionament seria «espectacular». El xocolater va indicar que tot el cacau es comprarà directament als productors dels països d'origen. Allsop fa més de vint-i-cinc anys que investiga el cacao i ha treballat en restaurants de prestigi de diversos països del món.