Pengen una pancarta amb el lema «SOS Democràcia» a la catedral de Girona

La ciutat Girona s'ha llevat amb una imatge de denúncia el dia després del referèndum. A la catedral hi oneja una pancarta amb el missatge "SOS Democràcia".



Els encarregats de posar-la han estat els especialistes en rescats dels Bombers, els Grae i es tracta d'una acció de Crida per la Democràcia, d'Òmnium Cultural.



Aquesta acció ha comptat amb el vistiplau i permís del Capítol de la Catedral així com del Bisbat de Girona.





La catedral de Girona penja una pancarta de "SOS democràcia". Molt bé! pic.twitter.com/Dj3rITIg4K — Carles Armengol (@carlesarmengol) 2 d´octubre de 2017

La pancarta es troba a sota del campanar i es pot veure des de molts punts de la ciutat.Un usuari de Twitter ha captat el moment del desplegament i són moltes les fotografies que van apareixent a les xarxes socials del fet: