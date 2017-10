Cassolada a Girona per exigir la retirada de "les forces d'ocupació"

Un centenar de persones han participat en la cassolada que entitats independentistes, com ara el SEPC, l'Assemblea de Joves del Gironès i la CUP-Crida per Girona han convocat com a protesta aquest 12-O. Ho han fet per exigir la retirada dels cossos policials espanyols desplaçats pel Referèndum que encara segueixen a Catalunya. Amb cassoles i tot d'estris de metall, els assistents han picat els objectes durant una estona just davant de la comissaria de la policia espanyola amb crits com ara 'fora les forces d'ocupació".

El regidor de la CUP, Lluc Salellas, ha llegit un manifest on també han expressat el seu desacord en celebrar el dia que rememora el "genocidi" comès a Amèrica per Colom ara fa més de cinc segles. En clau de país, han reivindicat la necessitat de posar en marxa la República catalana en compliment dels resultats de l'1-O. Seguidament han fet una manifestació pel centre de la ciutat fins a la subdelegació del govern espanyol, on s'han concentrat uns minuts, sense que hi hagin hagut incidents i davant l'atenta mirada de mossos que estaven davant l'edifici en aquell moment.

La cassolada s'ha fet cap a un quart de dues de la tarda, just davant de la comissaria de la policia espanyola situada al carrer Sant Pau. Unes sis furgonetes de mossos, a banda i banda de carrer, tancaven el pas de vehicles i impedien així que els assistents s'acostessin a l'entrada de l'edifici. Un centenar de persones han respost a la crida feta per entitats independentistes, com ara el SEPC, l'Assemblea de Joves del Gironès i la CUP-Crida per Girona. Han estès una pancarta on es podia llegir 'El poble mana, el Govern ha d'obeir; defensem la República' i han llegit un manifest on es demanava que marxin les "forces d'ocupació".

Seguidament i durant uns quants minuts han fet sonar a cops les cassoles i els objectes de metall que duien en contra de la presència de la policia espanyola i la Guàrdia Civil que s'ha traslladat a Catalunya amb motiu del Referèndum.El regidor de la CUP Lluc Salellas ha denunciat l'"estat d'excepció" en què es troba Catalunya davant la presència d'efectius policials enviats per ordre del govern espanyol. Una policia, ha dit, que volen que "marxin de forma immediata i que no tornin mai més" perquè el que han fet ha estat "reprimir" amb violència un poble que estava defensant "un referèndum legítim i democràtic".

Salellas també ha explicat que han volgut fer aquest acte de protesta el 12-O per reivindicar la pau, els drets humans, la democràcia i la decisió del poble català el passat 1-O en contraposició amb el dia de la hispanitat, moment en què el govern espanyol aprofita per "treure l'exèrcit". Per altra banda, ha aprofitat per enviar un missatge al president de la Generalitat, Carles Puigdemont. "Els dies no passen en va; hi ha un mandat clar a complir i la república s'ha de proclamar en breu; nosaltres ja hem dit que en el termini d'un mes", ha afirmat.



Una manifestació fins a la subdelegació del govern espanyol

Un cop finalitzada la concentració, els assistents s'han manifestat pels carrers de Girona fins arribar a la subdelegació del govern espanyol. Pel camí han cridat proclames com ara 'Els carrers seran sempre nostres', 'Fora les forces d'ocupació' o 'PDeCAT, la paciència s'ha acabat'. Entre ells hi havia el diputat de la CUP Benet Salellas i els regidors del partit a l'Ajuntament de Girona. A les dues han arribat a lloc amb crits d''aquest edifici serà una biblioteca' i sense que hi hagin hagut incidents. També han fet una crida a properes mobilitzacions. Davant de l'edifici, hi havia Mossos d'Esquadra i barreres metàl·liques per evitar que s'acostessin a l'entrada principal.