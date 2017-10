Busquen tres homes acusats d'intentar agredir sexualment una noia de 18 anys a Salt

Els Mossos d'Esquadra busquen tres homes d'entre 27 i 30 anys acusats d'intentar agredir sexualment una jove de 18, després de tapar-li amb un mocador. Tot plegat ha passat cap a la una de la matinada de dijous a divendres pels voltants de l'Oficina de Correus de Salt (Gironès), quan la noia tornava cap a casa després d'haver estat amb una amiga. Els tres joves s'hi han acostat i li van posar un mocador a la boca, amb la voluntat o bé d'adormir-la o bé d'evitar que cridés. La noia s'hi ha resistit, i ha estat aleshores quan els presumptes agressors l'han intentat forçar sexualment.

La jove, amb ferides lleus, ha pogut escapar i denunciar el cas a la Policia Local de Girona, on els agents han comprovat que duia la samarreta i els pantalons trencats i tenia diverses ferides per esgarrapades.La víctima ha estat atesa pels serveis mèdics i ara ha de presentar la denúncia i declarar davant els Mossos d'Esquadra de Girona que ja ha començat a investigar el cas per intentar trobar els tres sospitosos.