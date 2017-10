Girona denuncia l´Estat per vulnerar els drets de llibertat d´expressió, reunió i opinió

Per la present, i com millor procedeixi

DIEM

PRIMER.- Que en data d´avui, 16 d´octubre de 2017, s´ha decretat privar de llibertat als SR.JORDI CUIXART i JORDI SÁNCHEZ, per un presumpte delicte de sedició.

SEGON.- Entenent que aquesta és una actuació de caire totalment polític i que suposa una vulneració de drets fonamentals, es presenta denúncia contra aquests fets, basada en els següents fonaments

I. Avui s´ha decretat l´empresonament de Jordi Cuixart i de Jordi Sànchez, per motius exclusivament polítics i per haver exercit el dret de llibertat d´expressió i de reunió, l´Estat Espanyol vulnera els principals fonaments d´un estat de dret, la garantia de les llibertats bàsiques.

II. L´existència de presos polítics a la Unió Europea, és un fet inaudit, totalment denunciable i democràticament rebutjable. Amb l´acció portada a terme per la Fiscalia i l´òrgan instructor, emparats i avalats per l´Estat Espanyol, s´han vulnerat els drets fonamentals més bàsics. La llibertat d´expressió, el dret de reunió, recollits en la Declaració Universal de Drets Humans, proclamada per l´Assemblea General de les Nacions Unides, el 10 de desembre de 1948, i també en el conveni europeu per la protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals, adoptada pel Consell d´Europa l´any 1950, i ratificada per l´Estat Espanyol.

III. I contra aquesta situació flagrant, cal accionar tots els mecanismes de denúncia possibles, de cap manera una vulneració tan greu pot quedar sense resposta. L´Estat de Dret no es pot permetre una situació com aquesta, que revolta els principis que consagren una democràcia moderna, al prendre una decisió com aquesta, sense que hi hagi cap tipus de delicte violent, ni molt menys, és la més greu vulneració dels drets fonamentals en un estat europeu des de fa quaranta anys.

IV. Res justifica la vulneració de llibertats bàsiques realitzada per motius polítics i de llibertat d´expressió, i és aquest fet el que es denuncia.

V. Des de Girona tenim el deure de denunciar aquesta vulneració. Som una ciutat on la ciutadania ha defensat sempre els drets fonamentals individuals i col·lectius. Aquest tarannà pacífic, tolerant i de foment de la convivència ha estat premiat amb el Premi d´Europa 2016, que el Consell d´Europa ens va entregar en reconeixement de la nostra tasca a favor dels valors fundacionals d´Europa, i en defensa dels drets humans i les llibertats fonamentals. Tenim l´obligació ètica i jurídica de lluitar per preservar aquests drets.

vi. Amb aquest escrit denunciem la conculcació dels drets fonamentals, aquells drets que són inalienables de tota persona, inherents a la mateixa, inviolables i que tenen com a límit el respecte als drets dels altres. No neixen de la Llei i per tant, no li deuen servitud. La seva justificació recau en un element bàsic, transcendental de fet: la dignitat de les persones. No és la Llei la que justifica l´aplicació dels drets fonamentals, per tant cap llei no en pot eliminar, tampoc limitar, la seva prevalença.

Pel que s´ha EXPOSAT

Presentem la present DENÚNCIA CONTRA L´ESTAT ESPANYOL per emparar la vulneració del dret de llibertat d´expressió, de reunió i d´opinió, portada a terme en motiu de l´empresonament dels Srs. Cuixart i Sánchez per defensar una idea política, i en el marc del dret de reunió i pacífica manifestació.

Marta Madrenas i Mir, Alcaldessa de Girona; Àdam Bertran i Martínez,com a representant de l´ANC Girona; i Sergi Font i Domènech, com a representant d´Òminum Gironès.