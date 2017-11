La Fira de Mostres continua entusiasmant els expositors

La Fira de Mostres ha tancat una edició més omplint el palau de Fires i generant satisfacció entre els expositors. Per uns, el saló és una oportunitat per donar-se a conèixer davant del públic gironí i per altres, una oportunitat per captar nous clients o per presentar els seus productes més innovadors. Tots venen amb els seus objectius i en surten, majoritàriament, contents. I, el més important, repetiran l'experiència.

I és que la Fira de Mostres ha aconseguit en la seva 53a edició un alt grau de fidelització per part de les empreses. El 87% dels expositors d'enguany ja havien participat en el saló l'any anterior. És el cas de la serralleria Rigau, que porta molts anys instal·lant el seu estand a l'entrada de la fira. «Repetim cada any perquè el client que ve al certamen és el de tota la vida, el de Girona, el nostre», apuntava Jordi Rigau, director general adjunt de l'empresa. Arriben a nous clients i també venen els seus productes. «Una part de la fira s'amortitza amb les vendes i l'altra part, en fer publicitat des del nostre estand», afegia Rigau.

Una altra de les empreses que també repeteix cada any és el GEiEG. «Entre setmana han vingut moltes escoles i gent gran, i els dies festius hem treballat molt. No només hi ha gent que passeja, sinó que hi ha gent molt interessada a comprar. La gent està disposada a gastar», apuntava Núria Frigola, responsable comercial i publicitat del GEiEG.

La gran afluència de públic pels passadissos de la fira també l'ha percebut Sergi Lozano, distribuïdor de bicicletes d'Ecosol, l'empresa d'economia solidària de Càritas Diocesana de Girona. «Ha passat molta gent per la fira. Veuen el nostre producte i demanen informació. Venir aquí és una forma d'apropar-nos a nous clients», explicava Lozano.

Opinió que comparteix Jordi Brugarola, propietari de la franquícia Ambiseint Girona, especialitzats a ambientar locals comercials. «Fa tres anys que venim a la fira i repetirem perquè el certamen ens permet arribar al client particular i també a les empreses i comerços», apuntava Brugarola.

És també la fira, un lloc idoni per presentar innovacions. És el cas de l'escola de robòtica Imerir de Perpinyà, convidats a la fira per la Cambra de Comerç de Girona. «Hem presentat els nostres robots, entre els quals destaca la impressora 3D que fabrica productes específics», explicava Pere Grabulosa, professor del centre.