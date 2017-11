La Copeta Música reggae per al públic infantil i familiar

The Penguins, amb el seu projecte Reggae per Xics, va fer gaudir ahir desenses de famílies amb la seva música divertida i les versions de cançons molt conegudes. La música infantil al migdia i a l'escenari de La Copa, rebatejat com a Copeta, són quasi sempre garantia d'assistència massiva de públic i ahir no en va ser una excepció. Cançons populars i tradicionals del repertori català passades pel sedàs del ritmes jamaicans, com La Masovera, Sol solet, Napoleó, En Joan petit quan balla o El Tren Pinxo de Banyoles són alguns dels seus clàssics.