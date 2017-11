La segona Fira Internacional de col·leccionisme del Playmobil de Girona reunirà 32 grans muntatges

El Palau de Fires de Girona serà l´escenari de la segona edició de la Fira Internacional de Col·leccionisme Playmobil, un dels salons més grans d´Europa dedicats a la mítica joguina alemanya.

Hi haurà 32 diorames de gran format configuraran una exposició en la que destaca una impressionant reproducció de 60m2 del Palau de Versalles que es podrà veure per primera vegada a la Península, obra del dioramista luxemburguès Michael van Hove "MacGayver".

A Girona també es podrà veure la concentració més gran d´Europa de figures Playmobil gegants (180 cm) amb una trentena d´exemplars. El segon Concurs Infantil Abacus de Diorames Playmobil, un concurs de fotografies amb smartphone, i un taller perquè tothom es pugui fer el seu click personalitzat, seran altres atractius d´aquesta edició.

Després de l´edició 2017, en que més de 8.000 persones van visitar el Palau de Fires en la primera edició d´aquest esdeveniment, els organitzadors esperen arribar enguany als 10.000 visitants durant el cap de setmana de l´11 i el 12 de novembre. Enguany, el Saló fa un salt quantitatiu i qualitatiu ja que l´exposició de diorames de gran format s´amplia fins a 32 creacions, convertint-se en la més gran de totes les fires de col·leccionisme Playmobil que es fan a Europa.

Creadors de França, Alemanya, Luxemburg i l´Estat espanyol, juntament amb una nodrida participació de dioramistes catalans, participaran en una exposició de més de 5.000 m2 que ocuparà la planta baixa del Palau de Fires de Girona.

L´exposició també mostrarà 9 obres fetes per creadors francesos, 2 diorames del col·leccionista alemany Stefan Sternkiher, que per primera vegada visita la Fira de Girona, un espectacular diorama de la dioramista gironina Mireclick, així com un diorama dedicat a l´1 d´octubre, obra de Josep Virgós "Onemy".

L´associació Riude&Clicks oferirà 4 diorames originals, un dels quals inspirat en la temàtica dels pirates, que l´entitat vol dedicar a la memòria del seu company Eusebio Lavado, traspassat fa uns mesos.

A Girona també es podrà veure la concentració més important d´Europa de figures Playmobil gegants. Prop de 30 exemplars d´aquests clicks de 180 cm s´exposaran al primer pis del Palau de Fires, l´espai predilecte dels visitants per fer-se selfies.

Enguany els punts de venda de figures i complements de la marca Playmobil s´amplia fins a 16 expositors (el 50% d´àmbit internacional), que oferiran caixes descatalogades, productes d´importació, últimes novetats, figures customitzades, peces a granel, etc.

En el capítol d´activitats paral·leles, destaca la primera edició de l´Instaclick Girona, patrocinat per l´empresa Centurión Click, un concurs de fotografia feta amb smpartphone d´imatges realitzades durant la celebració de la Mostra, la segona edició del Concurs Infantil Abacus de Diorames Playmobil, o bé la Ruta dels Aparadors Playmobil, en col·laboració amb l´associació Girona Centre Eix Comercial, que aquest any decorarà 20 aparadors amb figures Playmobil gegants.

El joc tindrà de nou un paper molt important en la segona edició d´aquesta fira, en un espai pensat per incentivar la creativitat dels nens, les seves habilitats personals i afectives (motivació, capacitat d´enfrontar-se als reptes, autoconfiança, expressió de sentiments i emocions...), les habilitats socials (interiorització de normes, cooperació i treball en equip...) i les habilitats psicomotrius (coordinació de moviments, precisió, la rapidesa...).

A l´apartat dels tallers de creativitat, destacarà la zona digital, amb el taller d´StopMotion organitzat per l´escola universitària ERAM i l´escola de cicles formatius de grau superior CIFOG de Girona. Els visitants també podran participar en un taller que portarà per títol "Personalitza el teu click", en el qual podran dissenyar un click amb les característiques de la persona real que desitgin.

Les figures Playmobil de 7,5 cm d´alçada són la pedra angular d´un sistema de joc creatiu, guanyador de nombrosos premis internacionals. El rol de joc imaginatiu amb temàtiques modernes i històriques fascina a nens i nenes, i està molt ben valorat per pares i educadors. Des del seu llançament l´any 1974, s´han produït més de 3 mil milions de figures Playmobil a tot el món. La companyia distribueix aquesta joguina amb aproximadament 30 temàtiques diferents a més de 100 països i té més de 4.200 llocs de treball. La facturació mundial del grup Brandstätter va assolir la xifra de 671 milions d´euros l´any 2016.

L´esdeveniment tindrà lloc al Palau de Fires de Girona els dies 11 i 12 de novembre, de les 10:00 h a les 20:00 h, i el preu d´entrada serà de 3 euros (gratuït pels infants menors de 2 anys).