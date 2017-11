La CUP demana que l'Ajuntament impulsi un espai juvenil autogestionat

La CUP-Crida per Girona ha demanat que l'Ajuntament faci una aposta per la participació juvenil, aprofitant el canvi de regidor que hi ha hagut a Joventut fruit de la sortida del PSC del govern municipal. En concret, els cupaires demanen que s'hi destinin 50.000 ? del pressupost de joventut del 2017 que fins ara no s'han executat. Entre les accions que proposa el grup municipal en aquest àmbit, destaca l'impuls d'un projecte d'espai autogestionat per a joves. Es tracta d'una reivindicació històrica de diverses associacions juvenils de la ciutat.