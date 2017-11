El Circ de Nadal de Girona serà aquàtic amb 25 artistes, pista d'aigua i fonts artificials

El Gran Circ de Nadal de Girona sobre Aigua tornarà aquestes festes durant sis dies, del 26 al 31 de desembre amb un nou espectacle. En la quarta edició es comptarà amb la participació de 26 artistes arribats de 8 països que oferiran 16 atraccions. Hi haurà una gran pista aquàtica amb 120.000 litres d'aigua. Els espectacles es faran sobre la pista, amb fonts sincronitzades i pluja artificial. L'atracció estrella del Circ de Nadal de Girona serà un número de funambulisme dels bielorussos Troupe Peshkov.

Les entrades es posaran a la venda amb preus dels 10 als 42 euros.

El circ de Nadal a Girona ha comptat fins ara amb més de 17.000 espectadors en cada una de les edicions, segons els organitzadors.

Les tres primeres edicions han comptat amb els espectacles "Sobre Gel" el desembre de 2014, "Màgic", el 2015, i "Orient" l'any passat.

Per a la nova edició l'aigua domina l'espectacle. Segons han avançat, les més de dues hores d'espectacle, a banda dels recursos escènics de l'aigua, hi haurà figures del món del circ com la parella de russos Anton i Victor Franke, el duo Medel d'acròbates mexicans o la Troupe de funàmbuls a gran alçada Peshkov.

Moltes de les atraccions es fonen amb les coreografies de les sis ballarines del cos del ballet del Gran Circ de Nadal i interactuen amb els dolls d'aigua que apareixen al ritme de la música per acabar amb un esclat de colors i ragis que arriben a tocar el sostre del Pavelló, a 14 metres d'alçada.

Peshkov, procedents de Bielorrússia, fan propostes atrevides sobre un cable penjant que té pendent. "És el muntatge tècnic més difícil que ha fet el circ de Nadal", assegura Matabosch. A banda, la persona que travessa el fil porta al damunt de cada espatlla una actriu que toca el violí.

Un altre dels número, el del Duo Medel l'executen artistes mexicans que van guanyar el premi al darrer festival Elefant d'Or i actuaran a Girona abans d'anar al festival de Massy, a França. Una altra atracció que destaquen com a única al món és la d'Angelina Prokhorova. Cintes aèries enmig de raigs d'aigua. "Literalment, balla amb raigs d'aigua que poden arribar als dotze metres d'alçada", relata el director del Circ de Nadal.



Dificultats tècniques

La pista sobre la qual es realitza la producció viatja des de Rússia i només ha sortit una vegada d'aquest país. Fa un parell d'anys a Budapest.

Segons destaca l'organització, muntar una piscina gegant al pavelló municipal de Fontajau suposa un repte tècnic que, a més, té un temps limitat per executar-se. Per tal d'encaixar la proposta, aquest any el circ començarà el dia de Sant Esteve.

"El públic aplaudeix l'artista però n'hi ha moltíssims més que no pujaran a escena", afirma el director del Circ De Nadal, Genís Matabosch, en referència al personal que farà possible el muntatge i el funcionament. Una quinzena de tècnics estaran pendents que les setze atraccions surtin a la perfecció davant més de 2.000 espectadors. El muntatge obliga a desmuntar del tot el parquet que normalment hi ha a la pista del pavelló de Fontajau i a posar-hi una piscina que fa dos metres d'alçada.

"Aquest fet ens ha obligat a eliminar les cadires a peu de pista", assegura Matabosch.

Una setmana abans es començarà a transformar el pavelló amb la participació de fins a dotze empreses.