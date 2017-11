El litigi pel toc de les campanes de la Catedral, pendent que la jutgessa avali l´acord per rebaixar el so

Via d'entesa per tancar el conflicte obert pel toc nocturn de les campanes de la Catedral de Girona. La jutgessa del contenciós ha de decidir si valida l'acord al qual han arribat tres de les quatre parts implicades en el litigi: el Capítol de la Catedral, l'hotel Històric i l'Ajuntament. El pacte estableix que el so de les campanes es rebaixarà entre la una i les sis de la matinada, i que l'hotel assumirà part del cost del què costi instal·lar el sistema. Segons concreta l'advocat de l'Històric, Lluís Gallardo, uns 3.000 euros. L'acord ja es troba damunt la taula de la jutgessa, que haurà de decidir si el valida o no sense que l'Associació de Veïns del Barri Vell-Centre (el quart en discòrdia) li hagi donat el vistiplau. Tot i que en un principi es preveia debatre la postura en una assemblea, al final els veïns han optat per apartar-se del pacte i deixar que sigui el jutjat qui decideixi.

Gairebé dos anys després, el conflicte obert pel toc nocturn de les campanes de la Catedral de Girona pot acabar amb una entesa salomònica. El Capítol del temple i els propietaris de l'hotel Històric, que van dur el cas als jutjats molestos perquè els seus clients no podien dormir, han arribat a un pacte. Un principi d'acord que ja s'ha fet arribar al contenciós i que també té el vistiplau de l'Ajuntament.

El pacte estableix que durant cinc hores, en concret entre la una i les sis de la matinada, es rebaixi el so de les campanes. Això es faria canviant el sistema que hi ha ara. En comptes que un martell colpegi la campana, el so sortiria des de dins (del badall).

Amb aquest sistema, durant el dia el toc de les campanes podria ser més intens. I de nit s'aconseguiria esmorteir-lo (passant dels 57 decibels actuals als 50). Des del Capítol de la Catedral subratllen que aquesta solució, a més, permetria recuperar "el so original" de les campanes.

L'hotel Històric assumiria part del cost del què costaria instal·lar la maquinària. En concret, segons precisa l'advocat dels propietaris, uns 3.000 euros. Apart, l'establiment també faria millores en la insonorització de les habitacions.



Els veïns se n'aparten

El principi d'acord ja es troba damunt la taula de la jutgessa del Contenciós Número 1, que ha de decidir si el valida o no en els propers dies. El pacte, però, no ha comptat amb l'adhesió de totes les parts implicades en el conflicte. L'Associació de Veïns del Barri Vell-Centre, que reivindicava que les campanes continuessin sonant com sempre, ha decidit apartar-se'n.

L'entitat tenia previst fer una assemblea per debatre la seva postura. Al final, però, aquesta reunió no se celebrarà. Des de l'associació de veïns han decidit mantenir-se al marge de l'acord i deixar que sigui la jutgessa qui decideixi si el valida o no. La decisió de la titular del contenciós se sabrà en els propers dies.



De la protesta al jutjat

Les campanes de la Catedral de Girona van emmudir durant 49 nits a principis del 2016, arran de la queixa que l'hotel Històric va fer arribar a l'Ajuntament perquè els tocs superaven els decibels permesos i molestaven els seus clients. El consistori, aleshores encapçalat per Carles Puigdemont, va demanar al Bisbat que les campanes deixessin de tocar de nits.

La decisió, però no va agradar els veïns del Barri Vell, que van reclamar que se'n recuperés el so. Això va passar a finals de febrer, ja sota mandat d'Albert Ballesta. L'alcalde va emparar-se en la Llei de Centres de Culte, que reconeix el toc de les campanes com a singular, per exloure'n el so de l'ordenança de sorolls.

Això va tensionar la situació. I al final, veient que el problema s'havia enquistat, l'hotel Històric va presentar un contenciós contra el Capítol, els veïns i l'Ajuntament. El judici es va celebrar el 16 de març, però poques setmanes més tard, el procés es va aturar perquè les parts intentessin arribar a un pacte. Ara, el principi d'acord s'ha assolit entre tres de les quatre parts. I caldrà veure si la jutgessa el ratifica i, així, es tanca l'afer.