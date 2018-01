Els dos agents ambientals de Girona han posat 40 denúncies en un mes

Els agents ambientals de l'Ajuntament de Girona, que van començar a actuar durant la primera setmana de desembre, ja han imposat 40 denúncies, la majoria de les quals han estat per a comerços que no han reciclat correctament el cartró. En aquests moments hi ha dos agents ambientals, però la previsió del consistori és que entre finals de gener i principis de febrer en comencin dos més. D'aquesta manera, el govern local preveu penalitzar les actituds incíviques de la ciutadania, especialment pel que fa al reciclatge i a la tinença de gossos.

Segons ha explicat el regidor de Sostenibilitat, Eduard Berloso, en el mes que han estat operatius els dos agents, s'han centrat molt –coincidint amb la campanya de Nadal– a controlar els cartrons que deixen els comerços de la ciutat. La normativa assenyala que els haurien de deixar a fora de l'establiment ben plegats perquè els passin a recollir, però el regidor i vicealcalde apunta que s'han trobat amb alguns casos amb què els responsables de l'establiment els han tirat al contenidor (fet que a vegades els pot col·lapsar i impedir que els altres ciutadans hi introdueixin el seu paper i cartró) o deixar-los fora de lloc tirats de qualsevol manera.

Les denúncies comporten una proposta de multa, que pot arribar a uns 120 euros, tot i que abans de fer-se efectiva s'ha de comprovar que el cartró procedeix efectivament d'una botiga determinada i l'establiment afectat pot presentar al·legacions.

Els agents ambientals es mouen per tota la ciutat, tot i que durant aquestes primeres setmanes s'han centrat, sobretot, en el centre. De tota manera, quan s'incorporin els dos nous, n'hi haurà un de dedicat a cada sector de Girona per controlar-lo de prop.

D'altra banda, Berloso també ha anunciat que properament rellançaran la campanya per promoure la tinença cívica i responsable de gossos a la ciutat, de la qual ja van fer una prova pilot el passat mes d'agost. L'objectiu és conscienciar la ciutadania que cal complir amb l'ordenança de tinença d'animals, de manera que, quan passegin el gos, han de garantir sempre que porten bosses per recollir els excrements i una ampolla d'aigua, a banda que l'animal ha de tenir el seu xip corresponent. Els agents ambientals s'encarregaran de comprovar-ho i, en cas que trobin una persona que no compleixi amb els tres requeriments serà sancionada.

També el passat estiu, l'Ajuntament de Girona va habilitar cinc itineraris canins repartits per diferents punts de la ciutat on es poden passejar els gossos deslligats, tot i que sempre sota el control i la responsabilitat de la persona que els porta. Els espais que s'han habilitat son a les hortes de Santa Eugènia, les ribes del riu Ter, les ribes de l'Onyar i la Font del Ferro.

L'objectiu del consistori és enfocar positivament la campanya, tot evitant estigmatitzar els propietaris dels gossos perquè n'hi ha molts que actuen correctament i els incívics son només uns quants.